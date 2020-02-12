Ювентус продлит контракт с 35-летним ветераном

В лагере Ювентуса не хотят терять Джорджо Кьеллини.

Руководство туринского клуба намерено предложить Джорджо Кьеллини новый контракт, сообщает Calciomercato.

Кьеллини вернулся в заявку Ювентуса в Лиге чемпионов

Соглашение будет действовать один год. Действующий контракт 35-летнего защитника со "Старой синьорой" рассчитан до конца нынешнего сезона. Напомним, из-за тяжелой травмы Джорджо провел лишь один матч в текущем сезоне Серии А, в котором сумел отличиться голом.

После 23-х туров чемпионата Италии Ювентус расположился на 2-й строчке, уступая Интеру лишь по дополнительным показателям.

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