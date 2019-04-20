toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО

Ювентус прагне обміняти Дибалу на Салаха

12:26 1288 Читать на русском
Ювентус прагне обміняти Дибалу на Салаха
Пауло Дибала / фото із соцмереж

Туринський Ювентус активно шукає гравців, здатних підвищити атакувальний потенціал команди.

Ювентус готовий запропонувати Ліверпулю свого нападника Пауло Дибалу в обмін на Мохамеда Салаха, повідомляє La Gazzetta Dello Sport.

Ювентус готовий продати Дибалу заради трансферу суперталанта Бенфіки

За інформацією видання, бачити єгиптянина в своїй команді хоче португальський форвард Кріштіану Роналду.

Раніше повідомлялося, що відносини єгипетського футболіста з головним тренером Ліверпуля Юргеном Клоппом зіпсувалися, і Салах хоче покинути команду. Контракт гравця з англійським клубом розрахований до 2023 року.

Ювентус відповість Роналду – зіркові трансфери в кожну лінію, перебудова на фоні фінансового обвалу та український слід

У нинішньому сезоні Дибала провів у складі Ювентуса 39 матчів, забивши 10 голів. У Салаха в активі 46 матчів за Ліверпуль і 23 забитих м'ячі.

Теги
Італія Головне Ліверпуль Ліверпуль Пауло Дибала Пауло Дибала Мохамед Салах Мохамед Салах Ювентус Ювентус
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
16
хв
Баварія
16:30
Вердер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук