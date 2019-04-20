Ювентус прагне обміняти Дибалу на Салаха

Туринський Ювентус активно шукає гравців, здатних підвищити атакувальний потенціал команди.

Ювентус готовий запропонувати Ліверпулю свого нападника Пауло Дибалу в обмін на Мохамеда Салаха, повідомляє La Gazzetta Dello Sport.

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За інформацією видання, бачити єгиптянина в своїй команді хоче португальський форвард Кріштіану Роналду.

Раніше повідомлялося, що відносини єгипетського футболіста з головним тренером Ліверпуля Юргеном Клоппом зіпсувалися, і Салах хоче покинути команду. Контракт гравця з англійським клубом розрахований до 2023 року.

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У нинішньому сезоні Дибала провів у складі Ювентуса 39 матчів, забивши 10 голів. У Салаха в активі 46 матчів за Ліверпуль і 23 забитих м'ячі.