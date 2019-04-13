Ювентус готовий продати Дибалу заради трансферу суперталанта Бенфіки

Талановитий півзахисник Бенфіки Жоау Феліш влітку може перебратися в Серію А.

Ювентус зацікавлений у трансфері португальського півзахисника Жоау Феліша, повідомляє Tuttosport.

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За інформацією видання, туринці влітку готові продати Паулу Дибалу, щоб отримати гроші на цей перехід. Адже Бенфіка не планує продавати свого гравця за суму меншу, ніж 120 мільйонів євро. Зазначається, що посприяти цій угоді також може Кріштіану Роналду, якого Феліш називає своїм кумиром.

В нинішньому сезоні Жоау провів за Бенфіку 27 матчів у всіх турнірах, в яких став автором 14 забитих м'ячів. Відзначимо, що в недавньому поєдинку Ліги Європи він оформив хет-трик у ворота Айнтрахта.

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