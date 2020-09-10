Ювентус має намір припинити співпрацю з Гонсало Ігуаїном, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у Twitter.

Бекхем особисто контактував з Ігуаїном щодо переходу в Інтер Маямі

Туринці готові заплатити 2,5 млн євро за достроковий розрив угоди. 32-річний нападник також підтримує ідею зміни клубу. Чинний контракт форварда з Юве розрахований до літа 2021-го. У статусі вільного агента Гонсало планує переїхати за океан, де захищатиме кольори Інтер Маямі.

У минулому сезоні Серії А Ігуаїн провів 32 матчі, в яких відзначився 8-ма голами та 4-ма асистами.

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