Власник Інтер Маямі налаштований підсилитися Гонсало Ігуаїном, інформує Calciomercato.

Ювентус оголосив про підписання півзахисника Шальке

Бекхем вже встиг особисто зустрітися з 32-річним аргентинцем, щоб обговорити його потенційний переїзд в Америку. Новий наставник Ювентуса Андреа Пірло не розраховує на Ігуаїна, тому досвідчений форвард змушений оперативно шукати собі нову команду. Його контракт з туринцями розрахований ще на один сезон.

До слова, раніше клуб Бекхема підписав іншого гравця Ювентуса – Блеза Матюйді. Француз достроково розірвав свою угоду з "б'янконері" і приєднався до Інтер Маямі на правах вільного агента.

Ювентус зробив сенсаційну ставку на Пірло – великий Маестро вважає себе учнем Луческу, а в Італії згадують Київ