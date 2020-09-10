Ювентус намерен прекратить сотрудничество с Гонсало Игуаином, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

Бекхэм лично контактировал с Игуаином относительно перехода в Интер Майами

Туринцы готовы заплатить 2,5 млн евро за досрочный разрыв соглашения. 32-летний нападающий также поддерживает идею смены клуба. Действующий контракт форварда с Юве рассчитан до лета 2021-го. В статусе свободного агента Гонсало планирует переехать за океан, где будет защищать цвета Интер Майами.

В прошлом сезоне Серии А Игуаин провел 32 матча, в которых отметился 8-ю голами и 4-мя ассистами.

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