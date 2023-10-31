Фаджіолі визнав себе винним у незаконних ставках на спортивні події, за що заробив семимісячну дискваліфікацію. Він зможе повернутися на поле тільки в 36-му турі Серії А цього сезону. Попри це, Ювентус продовжує вірити у свій талант і вже готується зробити йому пропозицію, від якої неможливо відмовитися.

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Як інформують Tuttosport і Sky Sport Italia, півзахисник "Старої синьйори" може розраховувати на підвищення зарплати – він досяг з Ювентусом угоди про продовження контракту до середини 2028 року. Його чинний контракт із клубом розрахований до літа 2026 року.

Зараз Фаджіолі заробляє в Турині 1 млн євро на рік. Ювентус продовжує виплачувати гравцеві повну зарплату, попри його дискваліфікацію.

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