Фаджиоли признал себя виновным в незаконных ставках на спортивные события, за что заработал семимесячную дисквалификацию. Он сможет вернуться на поле только в 36-м туре Серии А этого сезона. Несмотря на это, Ювентус продолжает верить в своего таланта и уже готовится сделать ему предложение, от которого нельзя отказаться.

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Как информируют Tuttosport и Sky Sport Italia, полузащитник "Старой синьоры" может рассчитывать на повышение зарплаты – он достиг с Ювентусом соглашения о продлении контракта до середины 2028 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Сейчас Фаджиоли зарабатывает в Турине 1 млн евро в год. Ювентус продолжает выплачивать игроку полную зарплату, несмотря на его дисквалификацию.

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