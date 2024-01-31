В передостанній день зимового трансферного вікна Ювентус оголосив про оренду хавбека Саутгемптона Карлоса Хонаса Алькараса. 21-річний аргентинець підписав угоду до літа 2024 року.

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Як інформує Gazzetta dello Sport, Ювентус заплатив за цю оренду 3,7 млн євро + 200 тисяч євро додаткових витрат. Ця цифра може збільшитися ще на 1,9 млн євро – залежно від індивідуальних показників гравця. Влітку Ювентус матиме можливість викупити Карлоса за 49,5 млн євро.

Повідомляється, що саме такого гравця просив у босів клубу тренер Аллегрі. Нагадаємо, що раніше туринський гранд розглядав можливість підписання півзахисника Шахтаря Георгія Судакова.

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