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Ювентус офіційно оголосив тренерський штаб Пірло – екс-наставник Мілевського став останнім пазлом

14:23 - Читать на русском
Ювентус офіційно оголосив тренерський штаб Пірло – екс-наставник Мілевського став останнім пазлом
Андреа Пірло / Сайт Ювентуса

Андре Пірло сформував команду фахівців, з якою працюватиме в Ювентусі.

Повний тренерський штаб Маестро з'явився на офіційному сайті туринського клубу. Сьогодні стало відомо, що до нього приєднався Ігор Тудор, який свого часу тренував Артема Мілевського у Хайдуку.

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Хорватський фахівець стане першим заступником Пірло в Ювентусі. Двоє інших асистентів – Роберто Бароніо і Антоніо Гальярді. Паоло Бертеллі відповідатиме за фізичну підготовку команди, Рікардо Скіреа за аналіз, а Клаудіо Філіппі за воротарів.

Нагадаємо, Пірло став головним тренером Ювентуса цього літа, змінивши на посаді Мауріціо Саррі.

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Теги
Ювентус Ювентус Італія Ігор Ігор Тудор Андреа Андреа Пірло
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