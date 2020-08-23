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Ювентус официально объявил тренерский штаб Пирло – экс-наставник Милевского стал последним пазлом

14:23 - Читати українською
Ювентус официально объявил тренерский штаб Пирло – экс-наставник Милевского стал последним пазлом
Андреа Пирло / Сайт Ювентуса

Андре Пирло сформировал команду специалистов, с которой будет работать в Ювентусе.

Полный тренерский штаб Маэстро появился на официальном сайте туринского клуба. Сегодня стало известно, что к нему присоединился Игорь Тудор, в свое время тренировавший Артема Милевского в Хайдуке.

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Хорватский специалист станет первым заместителем Пирло в Ювентусе. Двое других ассистентов – Роберто Баронио и Антонио Гальярди. Паоло Бертелли будет отвечать за физическую подготовку команды, Рикардо Скиреа за анализ, а Клаудио Филиппи за вратарей.

Напомним, Пирло стал главным тренером Ювентуса этим летом, сменив на посту Маурицио Сарри.

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Теги
Италия Ювентус Ювентус Игор Игор Тудор Андреа Андреа Пирло
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