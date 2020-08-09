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Шевченко привітав Пірло з початком тренерської роботи в Ювентусі

16:57 - Читать на русском
Шевченко привітав Пірло з початком тренерської роботи в Ювентусі
Пірло, Шевченко та Буффон / AFP

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко не зміг залишити поза увагою призначення Андреа Пірло на посаду наставника Ювентуса.

"Фото, яке сьогодні означає багато чого для мене. Удачі, Андреа, в твоїй першій пригоді.

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З днем народження, Піппо Індзагі. Ти можеш святкувати після свого відмінного сезону. І удачі Сандро Несті у важливому матчі плей-офф сьогодні ввечері", – поділився Шевченко у своєму Instagram.

Нагадаємо, вчора, 8 серпня, Ювентус офіційно призначив Андреа Пірло на посаду головного тренера. Окрім того, сьогодні, 9 серпня, святкує свій 47-й день народження Філіппо Індзагі, а ще один легендарний одноклубник – Алессандро Неста – зі своїм Фрозіноне цього ж дня розпочне боротьбу в плей-офф за путівку до Серії А. Поєдинок з Порденоне розпочнеться о 22:00.

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Теги
Італія Андрій Андрій Шевченко Алессандро Алессандро Неста Філіппо Філіппо Індзагі Андреа Андреа Пірло
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