Шевченко привітав Пірло з початком тренерської роботи в Ювентусі

"Фото, яке сьогодні означає багато чого для мене. Удачі, Андреа, в твоїй першій пригоді.

"Ну все, Пірло попав": Гаттузо в своєму стилі висловився про нового тренера Ювентуса

З днем народження, Піппо Індзагі. Ти можеш святкувати після свого відмінного сезону. І удачі Сандро Несті у важливому матчі плей-офф сьогодні ввечері", – поділився Шевченко у своєму Instagram.

Нагадаємо, вчора, 8 серпня, Ювентус офіційно призначив Андреа Пірло на посаду головного тренера. Окрім того, сьогодні, 9 серпня, святкує свій 47-й день народження Філіппо Індзагі, а ще один легендарний одноклубник – Алессандро Неста – зі своїм Фрозіноне цього ж дня розпочне боротьбу в плей-офф за путівку до Серії А. Поєдинок з Порденоне розпочнеться о 22:00.

Ювентус зробив сенсаційну ставку на Пірло – великий Маестро вважає себе учнем Луческу, а в Італії згадують Київ