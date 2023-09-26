Ювентус не позбувся всіх проблем відмовою від єврокубків – з'явилася нова справа щодо фінансових махінацій
Попереднє керівництво Ювентуса не цуралося роботи навіть за межами законодавства.
Торік з Ювентуса знімали очки за фіктивний приріст капіталу. Окрім того, туринці пішли на угоду з УЄФА, погодившись на дискваліфікацію з Ліги конференцій. Очікувалося, що це залишить всі проблеми в минулому.
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Втім, стало відомо про нові порушення "Старої синьйори", повідомляє Football Italia. Йдеться про сумнівні виплати футбольним агентам, які отримували гроші за угоди, в здійсненні яких не брали участі. Слідство підозрює, що ці фіктивні розрахунки були "містком", за допомогою якого Ювентус розраховувався з боргами, які намагався приховати.
26 вересня спливає дедлайн подачі матеріалів, які б пояснили природу цих виплат. Після цього CAS проаналізує всі докази та ухвалить рішення.
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