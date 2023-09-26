В прошлом году с Ювентуса снимали очки за фиктивный прирост капитала. Туринцы пошли на соглашение с УЕФА, согласившись на дисквалификацию из Лиги конференций. Ожидалось, что это оставит все проблемы в прошлом.

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Впрочем, стало известно о новых нарушениях "Старой синьоры", сообщает Football Italia. Речь идет о сомнительных выплатах футбольным агентам, получавшим деньги за сделки, в совершении которых не участвовали. Следствие подозревает, что эти фиктивные расчеты были "мостиком", с помощью которого Ювентус рассчитывался с долгами, которые пытался скрыть.

26 сентября заканчивается строк подачи материалов, объясняющих природу этих выплат. После этого CAS проанализирует все доказательства и примет решение.

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