Ювентус готовий продати Дибалу – шалений цінник може відлякати потенційних покупців

Туринський клуб має в запасі резервний варіант щодо аргентинського форварда, у разі якщо не вдасться підписати з ним новий контракт.

Керівництво Ювентуса розглядає можливість продажу свого нападника Пауло Дібали у літнє трансферне вікно, стверджує видання La Gazzetta dello Sport.

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Боси "Старої синьойори" хочуть отримати за 25-річного футболіста від 90 до 100 млн євро – виручені кошти планують витратити на підсилення складу. За інформацією видання, головний тренер команди Андреа Пірло не вважає аргентинця недоторканним, тому клуб може з ним розлучитися.

Нагадаємо, Дибала приєднався до табору туринців влітку 2015 року, перейшовши з Палермо за 40 млн євро. Минулого сезону провів за Ювентус 46 матчів у всіх турнірах, в яких забив 17 голів і віддав 14 результативних передач. Контракт гравця з клубом діє до літа 2022 року. Transfermarkt оцінює футболіста у 72 млн євро.

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