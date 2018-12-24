Ювентус націлився на таланта Браги Трінкау – він скривдив Україну U-19 і має стати "новим Роналду"

Туринський Ювентус прагне придбати молодого таланта португальської Браги Франсіску Трінкау, який минулого літа став найкращим бомбардиром чемпіонату Європи серед 19-річних.

"Стара синьйора" працює над підписанням нападника в січні, повідомляє Goal.com.

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Контрактом Трінкау з Брагою передбачена клаусула в розмірі 15 млн євро. За інформацією видання, "зброярі" хочуть отримати від Ювентуса всю цю суму. Також на 18-річного португальця, який може зіграти на двох флангах атаки та другого форварда, претендує міланський Інтер.

Франсіску Трінкау наразі виступає за резервну команду Браги в португальській Сегунді. Усього за три сезони там він провів 31 матч, у яких забив 6 м'ячів.

Влітку завдяки його старанням збірна Португалії U-19 тріумфувала на Євро – Трінкау забив 5 м'ячів (із них два – українцям у півфіналі) і отримав "Золотий бутс" найкращому бомбардиру турніру.

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