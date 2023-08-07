Інтерес до одного із лідерів збірної Марокко, яка стала сенсацією на минулому чемпіонаті світу, проявляють кілька клубів. Сам Амрабат хотів би перейти в Ман Юнайтед, щоб знову працювати з Еріком Тен Хагом.

Салах отримав пропозицію зіграти з Бензема за 180 мільйонів – агент зірки Ліверпуля публічно відреагував

За інформацією La Gazzetta dello Sport, Ювентус останніми днями активізувався і хоче перехопити Амрабата. Туринці планують використати хороші взаємини з керівництвом Фіорентини та паузу в переговорах з МЮ.

"Стара синьйора" розуміє, що не зможе фінансово конкурувати, якщо манкуніанці все ж захочуть купити марокканця, тому налаштована діяти швидко. Слід зауважити, що МЮ і Юве вже позбулися найбагатшого конкурента. Також переманити Амрабата хотів Аль-Ахлі, але замість нього в Саудівську Аравію вирушить Франк Кессьє із Барселони.

Роналду запустив "золоту лихоманку" – Саудівська Аравія сприяє багатим, принижує слабких і доларами затикає критиків