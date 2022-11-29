Ювентус можуть понизити у класі лише в тому випадку, якщо будуть доведені фінансові правопорушення адміністрації клубу для проходження атестації для реєстрації у новому сезоні чемпіонату Італії. Згідно з Gazzetta dello Sport, це може статися лише в тому випадку, якщо стосовно керівників туринського клубу відбудеться нове розслідування.

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Раніше боси Ювентуса були визнані невинними у справі про навмисне завищення трансферної вартості гравців для продажу до інших клубів для збалансування фінансової відомості.

Однак тепер прокуратура італійської федерації футболу відкрила розслідування щодо "старої синьйори" з приводу прихованих виплат гравцям під час пандемії коронавірусу, інформує Sportface. За деякими даними, Ювентус 4 місяці виплачував своїм гравцям зарплату під час пандемії, збрехавши про це у своїй офіційній бухгалтерії.

Якщо провина Андреа Аньєллі, Павела Недведа та інших директорів клубу буде доведена, Ювентус можуть позбавити кількох очок у турнірній таблиці, або вигнати команду із Серії А. Про це повідомляє Il Tempo.

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