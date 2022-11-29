Ювентус могут понизить в классе только в том случае, если будут доказаны финансовые правонарушения администрации клуба для прохождения аттестации для регистрации в новом сезоне чемпионата Италии. Согласно Gazzetta dello Sport, это может случиться только в том случае, если в отношении руководителей туринского клуба состоится новое расследование.

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Ранее боссы Ювентуса были признаны невиновными в деле о намеренном завышении трансферной стоимости игроков для продажи в другие клубы для сбалансирования финансовой ведомости.

Однако теперь прокуратура итальянской федерации футбола открыла расследование в отношении "старой синьоры" по поводу скрытых выплат игрокам во время пандемии коронавируса, информирует Sportface. По некоторым данным Ювентус 4 месяца выплачивал своим игрокам зарплату во время пандемии, солгав об этом в своей официальной бухгалтерии.

Если вина Андреа Аньелли, Павела Недведа и других директоров клуба будет доказана, Ювентус могут лишить либо нескольких очков в турнирной таблице, либо изгнать команду из Серии А. Об этом сообщает Il Tempo.

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