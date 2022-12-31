Представники Барселони домовились з Альваро Моратою про деталі особистого контракту 29-річного форварда, повідомляє Catalunya Ràdio.

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До кінця сезону іспанець захищає кольори Ювентуса на правах оренди, але туринці готові відпустити нападника у каталонський гранд. Барсі залишається лише домовитись з Атлетіко, який і володіє правами на гравця. У перемовинах з "матрацниками" Барселоні може допомогти форвард Антуан Грізманн, якого Атлетіко орендував у "блаугранас".

У нинішньому сезоні Мората провів 23 матчі, в яких оформив 7 голів і 3 асисти.

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