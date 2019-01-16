Ювентус завдяки голу Роналду переміг Мілан та виграв Суперкубок Італії, ставши рекордсменом турніру

Ювентус переміг Мілан у поєдинку за Суперкубок-Італії-2018 та у 8-й раз став володарем трофею. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Суперкубок Італії-2018

Ювентус – Мілан – 1:0

Гол: Роналду, 61

Вилучення: Кесс'є, 73

Поєдинок за Суперкубок Італії знову проходив за межами країни – після Китаю та Катару матч прийняла Саудівська Аравія. Раніше неодноразово лунали заклики перенести зустріч в інше місце, проте в підсумку матч відбувся у запланованому місці – в аравійській Джидді.

Ювентус та Мілан ще не зіграли, а цей матч вже ненавидить вся країна – Суперкубок Італії перетворився на фарс

Обидві команди у своїй історії здобули однакову кількість Суперкубків – по 7. Переможець сьогоднішнього матчу ставав одноособовим рекордсменом. Нагадаємо, Ювентус грав у матчі за 31-й в історії Суперкубок на правах чемпіона та володаря Кубка Італії, а Мілан – як фіналіст Кубка, відповідно до регламенту турніру.

Наставники команд, які втретє розігрували між собою Суперкубок Італії, не здивували стартовими складами, випустивши практично всіх найсильніших виконавців. Гонсало Ігуаїн, який перебуває на межі відходу з Мілана, опинився у запасі.

Ювентус – Мілан – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Активніше матч розпочали гравці Ювентуса. Перший небезпечний момент виник вже на 4-й хвилині поєдинку: екс-зірка Шахтаря Дуглас Коста пробивав у дальній кут воріт Доннарумми – трохи невлучно. Мілан відповів красивою атакою, яку неточним ударом завершив Чалханоглу. Відзначимо класну передачу новобранця "россонері" Лукаса Пакети, інтерес до якого колись проявляло київське Динамо.

На 17-й хвилині туринці втратили просто вбивчу нагоду. Жоау Канселу прийняв м'яч у штрафному майдачнику Мілана та без роздумів пробив у дальній кут. Доннаруммма був безсилий, проте м'яч пройшов повз ворота. Відповідь міланців теж не забарилась – спочатку доволі небезпечна ситуація виникла після подачі кутового, яка, зрештою, не завершилась ударом по воротах. А за декілька хвилин після удару Кастільєхо м'яч пролетів вище воріт.

Загалом же перші півгодини пройшли у доволі рівній боротьбі, проте Ювентус створив все ж кращі нагоди для взяття воріт, а Мілан відповідав переважно після стандартів. 3:3 за ударами, 0:0 за ударами в площину та такий же рахунок на табло – підсумок перших 30 хвилин.

На 34-й хвилині Юве відкрив рахунок, проте арбітр матчу Лука Банті скасував взяття воріт через офсайд у Матюйді. Француз після передачі Дугласа Кости вразив ворота Доннарумми, проте асистент арбітра підняв прапорець – чемпіон світу дійсно перебував у положенні поза грою. Через декілька хвилин після удару П'яніча м'яч знову не влучив у ворота.

Під завершення тайму команди знову обмінялись моментами – Роналду пробив з льоту, але трохи не влучив у рамку, а Щенсни парирував удар Чалахноглу, який став єдиним у рамку воріт у першій 45-хвилинці. 0:0 – підсумок не надто видовищної першої половини гри.

Вже на старті другого тайму Мілан створив супермомент – Кутроне пробив з розвороту та влучив у поперечку воріт Щенсни! За інерцією "россонері" провели ще кілька атак, але вони вже не несли особливої гостроти.

Ювентус відповів невлучним пострілом П'яніча та ударом Роналду в ближній кут, який парирував Доннарумма. Втім, за декілька секунд португалець все ж досяг свого – на 61-й хвилині Кріштіану після класного пасу П'яніча ударом головою з лінії воротарського переграв голкіпера! Ймовірно, в момент передачі Роналду перебував у офсайді, проте Банті не став звертатись за допомогою до VAR.

Через декілька хвилин Юве забив вдруге, але взяття воріт було справедливо не зараховане через офсайд. Після цього Гаттузо нарешті кинув у бій Ігуаїна, який замінив Кастільєхо.

Проте вже за декілька хвилин свою команду серйозно підвів Франк Кесс'є. Хавбек у центрі поля грубо зіграв у підкаті проти Емре Джана. Банті спочатку показав гравцю "россонері" жовту картку, проте після перегляду VAR змінив своє рішення та вилучив Кесс'є з поля.

Граючи в більшості, Ювентус доволі впевнено засушив гру та довів поєдинок до перемоги. 1:0 – чемпіон Італії останніх років завоював перший трофей у сезоні 2018/19. Як і Кріштіану Роналду здобув перший титул в Італії.

Туринці здобули 8-й у своїй історії Суперкубок, ставши рекордсменом за цим показником.