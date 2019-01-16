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Ювентус – Мілан – 1:0 – відео гола та огляд матчу

22:10 603 Читать на русском
Ювентус – Мілан – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Ювентус – Мілан – 1:0 – відео голів та огляд матчу

Ювентус переміг Мілан у матчі за Суперкубок Італії. Дивіться відео гола та огляд матчу Ювентус – Мілан.

Суперкубок Італії-2018

Ювентус – Мілан – 1:0

Гол: Роналду, 61

Вилучення: Кесс'є, 73

Ювентус мінімально переграв Мілан та у рекордний 8-й раз став володарем Суперкубка Італії. Перший тайм завершився без голів, а у другій половині гри туринці змогли вразити ворота суперника.

Ювентус завдяки голу Роналду переміг Мілан та виграв Суперкубок Італії, ставши рекордсменом турніру

Єдиний гол забив Кріштіану Роналду, який ударом головою переграв Доннарумму після навісу Міралема П'яніча. До завершення поєдинку рахунок на табло більше не змінився, хоча Ювентус забив ще двічі – обидва рази взяття воріт були скасовані через офсайд.

Мілан догравав матч у меншості після вилучення Франка Кесс'є.

Суперкубок Італії

Ювентус - Мілан: Середа 16 січня 2019

Ювентус
Матч завершено
1 : 0
Мілан
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