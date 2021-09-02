Ювентус продовжує стежити за ситуацією навколо Погба та спробує підписати його влітку 2022 року, інформує Tuttosport.

Роналду повернув собі 7-й номер у Манчестер Юнайтед

Керівництво "старої синьйори" розуміє, що здійснити трансфер француза буде складно. Його контракт з Манчестер Юнайтед закінчується влітку 2022 року, а одним із претендентів на хавбека є мадридський Реал. "Червоні дияволи" також мають намір втримати свою зірку.

Додамо, що Поль у 3 стартових турах АПЛ встиг відзначитись одразу 5 результативними передачами.

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