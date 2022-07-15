Вчора туринці придбали 22-річного захисника Дженоа за 8,5 млн євро. Особистий контракт розрахований на 5 років.

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Ювентус вирішив не утримувати Камб'ясо у себе. Вже сьогодні "Стара синьйора" офіційно оголосила про річну оренду захисника в Болонью. Регулярний досвід виступів у Серії А повинен стати для лівого оборонця кориснішим, ніж просиджування штанів на лаві запасних гранда.

Додамо, що Камб'ясо був однією з небагатьох світлих плям під час 2 місяців жахіття Андрія Шевченка на чолі Дженоа. Загалом у минулому сезоні італієць провів 27 матчів, оформивши один гол та 4 асисти.

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