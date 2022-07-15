Вчера туринцы приобрели 22-летнего защитника Дженоа за 8,5 млн евро. Личный контракт рассчитан на пять лет.

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Ювентус решил не удерживать Камбьясо у себя. Уже сегодня "Старая синьора" официально объявила о годовой аренде защитника в Болонью. Регулярный опыт выступлений в Серии А должен стать для левого защитника более полезным, чем просиживание штанов на скамье запасных гранда.

Добавим, что Камбьясо был одним из немногих светлых пятен во время 2 месяцев ужаса Андрея Шевченко во главе Дженоа. Всего в прошлом сезоне итальянец провел 27 матчей, оформив один гол и 4 ассиста.

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