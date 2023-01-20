Ювентус і Лаціо пройшли далі в Кубку Італії – відомі всі пари 1/4 фіналу
Визначилися останні чвертьфіналісти Кубка Італії-2022/23. 8 команд продовжують боротьбу за трофей.
Кубок Італії, 1/8 фіналу
Лаціо – Болонья – 1:0
Гол: Андерсон, 33
Ювентус – Монца – 2:1
Голи: Кін, 8, К'єза, 78 – Валоті, 24
Лаціо мінімально переграв Болонью. Єдиний гол у зустрічі забив Феліпе Андерсон. Ювентус після раннього гола Кіна пропустив у відповідь, але вирвав перемогу над Монцою завдяки ефектному сольному проходу К'єзи.
Таким чином стали відомі всі чвертьфіналісти Кубка Італії та сформувалися 4 пари:
Інтер – Аталанта
Лаціо – Ювентус
Рома – Кремонезе
Фіорентина – Торіно
1/8 фіналу подарувала дві сенсації. Наполі вилетів від Кремонезе в серії пенальті, а Мілан не впорався з Торіно, пропустивши в овертаймі.
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