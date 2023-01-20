Кубок Італії, 1/8 фіналу

Лаціо – Болонья – 1:0

Гол: Андерсон, 33

Ювентус – Монца – 2:1

Голи: Кін, 8, К'єза, 78 – Валоті, 24

Лаціо мінімально переграв Болонью. Єдиний гол у зустрічі забив Феліпе Андерсон. Ювентус після раннього гола Кіна пропустив у відповідь, але вирвав перемогу над Монцою завдяки ефектному сольному проходу К'єзи.

Таким чином стали відомі всі чвертьфіналісти Кубка Італії та сформувалися 4 пари:

Інтер – Аталанта

Лаціо – Ювентус

Рома – Кремонезе

Фіорентина – Торіно

1/8 фіналу подарувала дві сенсації. Наполі вилетів від Кремонезе в серії пенальті, а Мілан не впорався з Торіно, пропустивши в овертаймі.

Коваленко асистував, але вилетів з Кубка Італії – українець пережив побиття від Аталанти, яка дала шлях в Європу