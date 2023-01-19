Аталанта розгромила Спецію (5:2) в рамках 1/8 фіналу Кубка Італії. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Кубок Італії, 1/8 фіналу

Аталанта – Спеція – 5:2

Голи: Лукман, 10, 12, Хатебур, 27, Хьойлунд, 72, Ампаду, 90+1 (аг) – Екдаль, 14, Верде, 38

Поєдинок вийшов результативним – команди забили 7 голів. Однак інтриги не було. Аталанта розгромила суперника. Лукман оформив швидкий дубль, а Хатебур і Хьойлунд добили гостей.

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Спеція відповіла двома голами престижу. В одному з них взяв активну участь Коваленко. Після передачі з флангу Віктор відкинув м'яч під удар Верде.

Втім, статистичні портали не зарахували цей асист українцю (можливо, м'яч відскочив від захисника) та поставили низькі оцінки (SofaScore – 6.3).

Нагадаємо, що Коваленко перейшов з Шахтаря в Аталанту два роки тому. У нього досі є чинний контракт з бергамасками, але в кінці цього сезону Спеція має пункт обов'язкового викупу Віктора після оренди.