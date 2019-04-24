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Ювентус хоче придбати Боатенга у Баварії, – Tuttosport

16:05 237 Читать на русском
Ювентус хоче придбати Боатенга у Баварії, – Tuttosport
Жером Боатенг

Туринський Ювентус влітку планує зміцнити центр оборони.

Італійський клуб зацікавлений у придбанні центрбека Баварії Жерома Боатенга. Крім того, сам 30-річний німець також хоче перейти у Ювентус, аби пограти з Кріштіану Роналду, повідомляє Tuttosport.

Боатенг влітку покине Баварію

Ювентусу потрібне підсилення у лінію захисту у зв'язку з тим, що влітку Андреа Барцальї завершує свою кар'єру. Натомість Баварія вже придбала Лукаса Ернандеса та Бенжамена Павара.

Роналду назвав керівництву Ювентуса прізвища 6-х гравців, яких хоче бачити в команді

До слова, у поточному сезоні в активі Боатенга лише 26 матчів за німецький клуб в усіх турнірах. Центрбек зміг відзначитись двома результативними передачами.

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Італія Жером Боатенг Жером Боатенг Баварія Баварія Ювентус Ювентус Трансфери Баварії Трансфери Ювентуса
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