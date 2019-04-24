Ювентус хоче придбати Боатенга у Баварії, – Tuttosport

Україна — 16:40 1543
-
"Світом править любов": дебютант Динамо ощасливив голубооку красуню, яку "називали відьмою"
-
Зідан назвав головну ціль Реала на наступний сезонІспанія — 16:29 995
-
"Гра стільців": Лунін та Куртуа ризикують стати причиною першого великого конфлікту Зідана з керівництвом РеалаІспанія — 13:45 7613
-
Шальке не має гідних пропозицій щодо трансферу КоноплянкиНімеччина — 13:02 1558
-
"Дем'яненко не хотів грати – відвіз його у казарму". Таємниці легендарного селекціонера, який шукав зірок для ДинамоІнтерв’ю — 12:00 2499