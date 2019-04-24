Ювентус хоче придбати Боатенга у Баварії, – Tuttosport

Туринський Ювентус влітку планує зміцнити центр оборони.

Італійський клуб зацікавлений у придбанні центрбека Баварії Жерома Боатенга. Крім того, сам 30-річний німець також хоче перейти у Ювентус, аби пограти з Кріштіану Роналду, повідомляє Tuttosport.

Боатенг влітку покине Баварію

Ювентусу потрібне підсилення у лінію захисту у зв'язку з тим, що влітку Андреа Барцальї завершує свою кар'єру. Натомість Баварія вже придбала Лукаса Ернандеса та Бенжамена Павара.

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До слова, у поточному сезоні в активі Боатенга лише 26 матчів за німецький клуб в усіх турнірах. Центрбек зміг відзначитись двома результативними передачами.