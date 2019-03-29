Боатенг влітку покине Баварію

Захисник мюнхенців Жером Боатенг, схоже, покине Баварію влітку.

Як стало відомо Süddeutsche Zeitung, ветеран Баварії Жером Боатенг влітку змінить клубну прописку.

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Головна причина такого рішення – трансфери захисників Лукаса Ернандеса із Атлетіко, який днями став гравцем іспанського клубу за 80 млн євро, та Бенжамена Павара.

Окрім цього, туманним залишається й майбутнє Матса Хуммельса у Мюнхені. Або Хуммельс, або Боатенг влітку точно покинуть Баварію, однак найімовірніше, клуб попрощається з Жеромом.

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