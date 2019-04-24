Роналду назвав керівництву Ювентуса прізвища 6-х гравців, яких хоче бачити в команді

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду зустрівся з керівництвом туринців та обговорив літні трансфери.

Під час бесіди з керівництвом "зебр" португальський футболіст назвав шістьох футболістів, яких хотів би бачити у команді наступного сезону, аби вони досягли успіху в Лізі чемпіонів.

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Роналду вважає доцільним придбання наступних футболістів: Жоау Феліша та Рубена Діаша з Бенфіки, Костаса Маноласа з Роми, Танге Ндомбеле з Ліона і Рафаеля Варана та Іско з Реала.

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Всі кандидатури Роналду вже обговорив особисто з головним тренером Ювентуса Массіміліано Аллегрі, повідомляє Corriere dello Sport.