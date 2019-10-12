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Ювентус хоче обміняти зіркового літнього новачка на Еріксена

19:13 246 Читать на русском
Ювентус хоче обміняти зіркового літнього новачка на Еріксена
Адріен Рабйо / TMW

Півзахисник Ювентуса Адріен Рабйо може покинути туринську команду задовго до завершення контракту.

"Стара синьйора" має намір використати француза як частину трансферу хавбека Тоттенхема Крістіана Еріксена, інформує Calcio Mercato. Чинні чемпіони Італії спробують підписати гравця збірної Данії вже взимку.

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Зазначимо, що Рабйо, який став гравцем Ювентуса влітку цього року, не має регулярної ігрової практики в команді Мауріціо Саррі. На даний момент француз лише тричі з'являвся на полі в Серії А.

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Крістіан Еріксен Крістіан Еріксен Адріен Рабйо Адріен Рабйо Тоттенхем Тоттенхем Ювентус Ювентус Італія Трансфери Ювентуса
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