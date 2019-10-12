Ювентус хочет обменять звездного летнего новичка на Эриксена

Полузащитник Ювентуса Адриен Рабйо может покинуть туринскую команду задолго до завершения контракта.

"Старая синьора" намерена использовать француза как часть трансфера хавбека Тоттенхэма Кристиана Эриксена, информирует Calcio Mercato. Действующие чемпионы Италии попытаются подписать игрока сборной Дании уже зимой.

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Отметим, что Рабйо, который стал игроком Ювентуса летом этого года, не имеет регулярной игровой практики в команде Маурицио Сарри. На данный момент француз лишь трижды появлялся на поле в Серии А.

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