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Ювентус хочет обменять звездного летнего новичка на Эриксена

19:13 83 Читати українською
Ювентус хочет обменять звездного летнего новичка на Эриксена
Адриен Рабйо / TMW

Полузащитник Ювентуса Адриен Рабйо может покинуть туринскую команду задолго до завершения контракта.

"Старая синьора" намерена использовать француза как часть трансфера хавбека Тоттенхэма Кристиана Эриксена, информирует Calcio Mercato. Действующие чемпионы Италии попытаются подписать игрока сборной Дании уже зимой.

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Отметим, что Рабйо, который стал игроком Ювентуса летом этого года, не имеет регулярной игровой практики в команде Маурицио Сарри. На данный момент француз лишь трижды появлялся на поле в Серии А.

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Италия Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен Адриен Рабьо Адриен Рабьо Тоттенхэм Тоттенхэм Ювентус Ювентус Трансферы Ювентуса
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