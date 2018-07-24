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Ювентус готується ще раз підірвати ринок – на прицілі Погба

16:36 1729 Читать на русском
Ювентус готується ще раз підірвати ринок – на прицілі Погба
Поль Погба / Twitter

Туринський клуб протягом цього літа хоче провернути ще один гучний трансфер.

Футбольна громадськість ще не оговталася від переходу Кріштіану Роналду в Ювентус, а туринці вже готують нову трансферну бомбу. Керівники клубу Андреа Аньєллі та Беппе Маротта серйозно налаштовані зібрати команду для перемоги в Лізі чемпіонів.

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Головна ціль "старої синьори" до кінця літа – підписати Поля Погба, запевняє Corriere dello Sport. Альтернативні варіанти в центр поля – Сєргєй Мілінковіч-Савіч з Лаціо та Адрієн Рабйо з ПСЖ. Водночас подальші дії Ювентуса залежатимуть від вирішення долі Міралема П'яніча, на якого полюють інші топ-клуби Європи.

Нагадаємо, що Поль Погба виступав за Ювентус з 2012 по 2016 роки, після чого за 105 млн євро перейшов у Манчестер Юнайтед і став чемпіоном світу-2018.

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