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Ювентус готовий запропонувати 70 млн євро за К'єзу

16:48 422 Читать на русском
Ювентус готовий запропонувати 70 млн євро за К'єзу
Федеріко К'єза / ACF Fiorentina

Туринський Ювентус серйозно налаштований на підписання італійського таланта Фіорентини.

Ювентус хоче зберегти К'єзу на батьківщині і готовий запропонувати чималеньку суму, повідомляє Goal.com.

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Попри напружені відносини між фанатами Фіорентини та Ювентуса, але професійні відносини між двома клубами залишаються позитивними. Влітку 2017 року "Стара синьйора" підписала Федеріко Бернардескі з Фіорентини і сподівається повторити це з К'єзою.

К'єза не збирається покидати Фіорентину

Чутки про трансфер К'єзи в Ювентус стають більш реальними на фоні розмов про можливі переходи Пауло Дибали та Дугласа Кости цього літа, які не завжди потрапляють до стартового складу команди.

В поточному сезоні К'єза зіграв у 31 матчі, в яких відзначився 12 забитими голами та 8 асистами.

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