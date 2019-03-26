Ювентус готов предложить 70 млн евро за Кьезу

Туринский Ювентус серьезно настроен на подписание итальянского таланта Фиорентины.
Ювентус хочет сохранить Кьезу на родине и готов предложить немалую сумму за его трансфер, сообщает Goal.com.
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Несмотря на напряженные отношения между фанатами Фиорентины и Ювентуса, профессиональные отношения между двумя клубами остаются положительными. Летом 2017 года "Старая синьора" подписала Бернардески из Фиорентины и надеется повторить это с Кьезой.
Кьеза не собирается покидать Фиорентину
Слухи о трансфере Кьезы в Ювентус становятся более реальными на фоне разговоров о возможных переходов Дибалы и Дугласа Косты этим летом, которые не всегда попадают в стартовый состав команды.
В текущем сезоне Кьеза сыграл в 31 матче за Фиорентину, в которых отметился 12 забитыми голами и 8 ассистов.