Слідом за Садьйо Мане команду Юргена Клоппа може покинути і нападник збірної Бразилії Роберто Фірміно.

Після приходу Дарвіна Нуньєса 30-річний Фірміно ризикує остаточно втратити місце у складі команди Юргена Клоппа. Ситуацією налаштований скористатися туринський Ювентус.

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"Стара синьйора" готова надати Ліверпулю першу пропозицію на суму 23 млн євро. У випадку відмови мерсисайдців продати Роберто туринський клуб трохи підвищить ставку. Про це повідомляє TMW.

Нагадаємо, раніше команду Клоппа покинув Садьйо Мане, який вирішив продовжити кар'єру в Баварії. Цілком можливо, що зі знаменитого атакувального тріо залишиться лише Мохамед Салах, компанію якому складуть Луїс Діас і Дарвін Нуньєс.

Роберто Фірміно перебрався у Ліверпуль із Хоффенхайма влітку 2015-го, з того часу виграв АПЛ та Лігу чемпіонів. За "червоних" нападник зіграв 327 матчів (98 голів, 74 асисти). Його угода з клубом чинна ще рік.

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