Следом за Садио Мане команду Юргена Клоппа может покинуть и нападающий сборной Бразилии Роберто Фирмино.

После прихода Дарвина Нуньеса 30-летний Фирмино рискует окончательно лишиться места в составе команды Юргена Клоппа. Ситуацией настроен воспользоваться туринский Ювентус.

Экс-форвард Ливерпуля сменил четвертый турецкий клуб и докатился до второго дивизиона, где выступали легионеры УПЛ

"Старая синьора" готова предоставить Ливерпулю первое предложение на сумму 23 млн евро. В случае отказа мерсисайдцев продать Роберто туринский клуб немного повысит ставку. Об этом сообщает TMW.

Напомним, ранее команду Клоппа покинул Садио Мане, решивший продолжить карьеру в Баварии. Вполне возможно, что из знаменитого атакующего трио останется только Мохамед Салах, компанию которому составят Луис Диас и Дарвин Нуньес.

Роберто Фирмино перебрался в Ливерпуль из Хоффенхайма летом 2015 года, с тех пор выиграл АПЛ и Лигу чемпионов. За "красных" нападающий сыграл 327 матчей (98 голов, 74 ассиста). Его соглашение с клубом действует еще год.

Ярмоленко оминув Динамо: чому це матиме тяжкі наслідки не тільки для команди Луческу?