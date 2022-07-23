Іменитий нідерландець приєднався до Еюпспора, інформує прес-служба клубу.

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Для 35-річного Бабеля це вже четверта турецька команда після Касимпаші, Бешикташа та Галатасарая. Також ветеран встиг пограти за Аякс, Ліверпуль, Хоффенхайм, Аль-Айн, Депортіво і Фулхем. У минулому сезоні форвард оформив скромні 3+2 у 42 матчах за Галатасарай.

До слова, нещодавно Еюпспор прихистив на півроку Жерсона Родрігеса (Динамо) і Олів'є Тілля (Ворскла), але легіонери УПЛ вирішили не затримуватися. Команда програла плей-офф за підвищення, тому знову проведе сезон у другому дивізіоні Туреччини.

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