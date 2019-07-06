Ювентус готовий поборотися за Лукаку

Італійські клуби вишикувались в чергу за нападником Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку.

Ювентус також хоче поборотися за бельгійця, інформує сайт Джанлуки Ді Марціо.

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Упродовж поточного трансферного вікна головним претендентом на Лукаку називали Інтер, однак у "нерадзуррі" з'явився серйозний конкурент. Керівництво чемпіонів Італії розглядає бомбардира Манчестер Юнайтед, як імовірне підсиленння атакувальної лінії.

Манчестер Юнайтед знайшов заміну Лукаку

Нагадаємо, раніше в Ювентус з оренди в Челсі повернувся аргентинський страйкер Гонсало Ігуаїн.