Манчестер Юнайтед знайшов заміну Лукаку

Манчестер Юнайтед знайшов, ким замінити Ромелу Лукаку. Цей гравець вибивав манкуніанців з Ліги чемпіонів.

Манчестер Юнайтед домовився з Севільєю про трансфер нападника Віссама Бен-Єддера, повідомляє La Colina de Nervion. Француз має замінити Ромелу Лукаку, якого активно сватають в Інтер.

Рашфорд продовжить контракт з Манчестер Юнайтед – англієць отримуватиме неймовірну зарплату

У сезоні 2018/19 форвард забив 28 голів та віддав 9 асистів в усіх турнірах, але андалусійці не змогли пробитись у Лігу чемпіонів.

Манчестер Юнайтед посів 6 сходинку в турнірній таблиці АПЛ і у сезоні 2019/20 також виступатиме у Лізі Європи.

Варто зазначити, що у сезоні 2017/18 Бен-Єддер відзначився дублем на Олд Траффорд у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і залишив МЮ за бортом турніру.

Фаб'єн Бартез: історія спритного блазня, який зупинив нестримного Шеву і став зіркою автоперегонів