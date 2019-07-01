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Манчестер Юнайтед знайшов заміну Лукаку

08:00 1081 Читать на русском
Манчестер Юнайтед знайшов заміну Лукаку
Ромелу Лукаку / ФК Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед знайшов, ким замінити Ромелу Лукаку. Цей гравець вибивав манкуніанців з Ліги чемпіонів.

Манчестер Юнайтед домовився з Севільєю про трансфер нападника Віссама Бен-Єддера, повідомляє La Colina de Nervion. Француз має замінити Ромелу Лукаку, якого активно сватають в Інтер.

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У сезоні 2018/19 форвард забив 28 голів та віддав 9 асистів в усіх турнірах, але андалусійці не змогли пробитись у Лігу чемпіонів.

Манчестер Юнайтед посів 6 сходинку в турнірній таблиці АПЛ і у сезоні 2019/20 також виступатиме у Лізі Європи.

Варто зазначити, що у сезоні 2017/18 Бен-Єддер відзначився дублем на Олд Траффорд у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і залишив МЮ за бортом турніру.

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