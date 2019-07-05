toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО - ВАККЕР ШАХТАР - ЮРДІНГЕН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Трансфер Де Лігта в Ювентус на межі зриву – ПСЖ і Барселона випереджають туринців

12:51 639 Читать на русском
Трансфер Де Лігта в Ювентус на межі зриву – ПСЖ і Барселона випереджають туринців
Маттейс Де Лігт / Reuters

Майбутнє захисника Аякса Маттейса Де Лігта залишається невизначеним.

Чемпіон Італії зіткнувся з проблемами під час переговорів щодо центрбека, інформує Sport.es.

Королі вільних агентів: Погба, Пірло, Рабйо та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років

Аякс залишився невдоволеним фінансовими пропозиціями туринців за Де Лігта. Ювентус готовий віддати за лідера амстердамців 50 мільйонів євро відразу плюс 20 мільйонів бонусами, однак у керівництва нідерландців свої плани. Вони вимагають за гравця збірної Нідерландів 75 мільйонів без прописаних бонусів. До цієї позначки є значно ближчими ПСЖ та Барселона, які вже зробили пропозиції у розмірі 70 млн.

Нагадаємо, Ювентус цього літа підписав на правах вільних агентів Ремзі, Рабйо і Буффона.

Барселона дурить фанів трансфером Грізманна, але збирає найкращу атаку в історії футболу

blog_ava
Шахтар – Юрдінген: Бланко Лещук затьмарює чемпіона світу, кепський матч проти команди з 3-го дивізіону
14:52
3158
Теги
Іспанія Трансфери Італія Барселона Барселона Ювентус Ювентус Маттейс Де Лігт Маттейс Де Лігт ПСЖ ПСЖ Франція Нідерланди Аякс Аякс
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
55
хв
Марокко
19:00
Бенін
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук