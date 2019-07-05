Трансфер Де Лігта в Ювентус на межі зриву – ПСЖ і Барселона випереджають туринців

Майбутнє захисника Аякса Маттейса Де Лігта залишається невизначеним.

Чемпіон Італії зіткнувся з проблемами під час переговорів щодо центрбека, інформує Sport.es.

Королі вільних агентів: Погба, Пірло, Рабйо та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років

Аякс залишився невдоволеним фінансовими пропозиціями туринців за Де Лігта. Ювентус готовий віддати за лідера амстердамців 50 мільйонів євро відразу плюс 20 мільйонів бонусами, однак у керівництва нідерландців свої плани. Вони вимагають за гравця збірної Нідерландів 75 мільйонів без прописаних бонусів. До цієї позначки є значно ближчими ПСЖ та Барселона, які вже зробили пропозиції у розмірі 70 млн.

Нагадаємо, Ювентус цього літа підписав на правах вільних агентів Ремзі, Рабйо і Буффона.

Барселона дурить фанів трансфером Грізманна, але збирає найкращу атаку в історії футболу