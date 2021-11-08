Ювентус достроково розірве контракт із Ремзі
Півзахисник Юве Аарон Ремзі розчарував босів туринського клубу.
Керівництво Ювентуса розпочало процедуру дострокового розриву угоди про співпрацю з Аароном Ремзі, повідомляє Calciomercato.
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Чинний контракт Аарона та туринців розрахований до літа 2023-го. Валлієць не зміг закріпитись у складі "Старої Синьйори", а у нинішньому сезоні майже не виходив на поле у поєдинках Серії А. Туринці хочуть, що він самостійно знайшов собі новий клуб, джерело не виключає повернення в АПЛ.
Нагадаємо, у 2019-му Аарон попрощався з Арсеналом та приєднався до Юве на правах вільного агента.
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