Руководство Ювентуса приступило к процедуре досрочного разрыва соглашения о сотрудничестве с Аароном Рэмзи, сообщает Calciomercato.

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Действующий контракт Аарона и туринцев рассчитан до лета 2023 года. Валлиец не смог закрепиться в составе "Старой Синьоры", а в нынешнем сезоне почти не выходил на поле в поединках Серии А. Туринцы хотят, что он самостоятельно нашел себе новый клуб, источник не исключает возвращения в АПЛ.

Напомним, в 2019 году Аарон попрощался с Арсеналом и присоединился к Юве на правах свободного агента.

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