Півзахисник Челсі Еден Азар може найближчим часом попрощатись з мадридцями.

Боси Реала виставили Едена Азара на трансферний ринок та в екстреному порядку шукають покупця, повідомляє Goal.

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Такий поспіх пов'язаний з фінансовими апетитами ПСЖ, який не хоче дешево відпускати головну трансферну ціль мадридців – Кіліана Мбаппе. Сам Азар не надто воліє покидати королівський клуб.

Нагадаємо, у 2019-му Реал придбав Азара у Челсі за 115 млн євро. Більшість мадридських фанів розчаровані цим трансфером, також бельгійця звинувачують у надмірній вазі.

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