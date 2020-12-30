Ювентус близький до підписання Кулусевскі, – Ді Марціо

Хавбек Парми Деян Кулусевскі перебуває за крок до переїзду в Турин.

Представники Ювентуса перебувають на завершальній стадії у перемовинах з Аталантою щодо підписання Деяна Кулусевскі, повідомляє Gianluca Di Marzio.

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Контракт 19-річного таланта належить саме команді з Бергамо, але наразі він захищає кольори Парми на правах оренди.

В поточному розіграші Серії А Деян став справжнім відкриттям. За 17 матчів швед зумів відзначитись 4-ма голами та 7-ма асистами. Після 17-ти турів чемпіонату Італії Парма перебуває на 7-й сходинці турнірної таблиці.

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