toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
АНГЛІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Ювентус близький до підписання Кулусевскі, – Ді Марціо

22:26 193 Читать на русском
Ювентус близький до підписання Кулусевскі, – Ді Марціо
Деян Кулусевскі / Фото ФК Парма

Хавбек Парми Деян Кулусевскі перебуває за крок до переїзду в Турин.

Представники Ювентуса перебувають на завершальній стадії у перемовинах з Аталантою щодо підписання Деяна Кулусевскі, повідомляє Gianluca Di Marzio.

Гармата Маліновського, космічний гол Роналду та тандерболт Лукаку – претенденти на гол місяця в Серії А

Контракт 19-річного таланта належить саме команді з Бергамо, але наразі він захищає кольори Парми на правах оренди.

В поточному розіграші Серії А Деян став справжнім відкриттям. За 17 матчів швед зумів відзначитись 4-ма голами та 7-ма асистами. Після 17-ти турів чемпіонату Італії Парма перебуває на 7-й сходинці турнірної таблиці.

Королі вільних агентів: Погба, Пірло, Рабйо та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років

blog_ava
"Відставка Маркевича – особисте рішення": Сергій Нагорняк – про фінал із Севільєю, талант Лєднєва і невдачу у Спартаку
16:00
7470
Теги
Італія Ювентус Ювентус Трансфери Деян Кулусевскі Деян Кулусевскі Парма Парма Аталанта Аталанта Трансфери Ювентуса Трансфери Чемпіонату Італії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
15
год
:
17
хв
Бернлі
14:30
Астон Вілла
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук