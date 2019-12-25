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Гармата Маліновського, космічний гол Роналду та тандерболт Лукаку – претенденти на гол місяця в Серії А

25 грудня 22:51 1241 Читать на русском
Гармата Маліновського, космічний гол Роналду та тандерболт Лукаку – претенденти на гол місяця в Серії А
Маліновський проти Мілана / фото із соцмереж

Стали відомі номінанти на звання найкращого гола чемпіонату Італії в грудні. На приз, зокрема, претендує і півзахисник Аталанти Руслан Маліновський.

Забитий Вероні м'яч, який став дебютним для українця в італійській першості, претендує на звання найкращого гола місяця. Про це повідомляє офіційний YouTube-канал Серії А.

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Також на нагороду претендують півзахисник Сассуоло Жеремі Бога, хавбек Кальярі Жоао Педро, форвард Дженоа Горан Пандев, півзахисник Лечче Філіппо Фалько, нападник Фіорентини Душан Влаховіч, оборонець Торіно Крістіан Ансальді, форвард Кальярі Джованні Сімеоне, захисник Роми Александр Коларов, форвард Інтера Ромелу Лукаку та лідер Ювентуса Кріштіану Роналду.

До слова, наразі в чемпіонаті Італії різдвяна пауза. Наступний тур у Серії А зіграють 5-6 січня.

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