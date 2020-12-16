Фиаско Роналду и Мораты и два гола-шедевра в видеообзоре матча Ювентус – Аталанта
22:43 - Читати українською
Ювентус не смог победить Аталанту в 12 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Ювентус – Аталанта на "Футбол 24".
Ремо Фройлер 57’
57’ Ремо Фройлер
Команды выдали богатый на события и эмоции поединок. Мората пижонил и опозорился, Роналду тоже крайне неудачно исполнил пенальти, а героями стали другие. На мяч Кьезы ответил Фройлер – оба гола вышли роскошными.
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После этой ничьей Ювентус набрал 24 очка и хотя бы временно догнал Интер – большинство команд на тот момент еще не сыграли свои поединки 12-го тура. У Аталанты теперь 18 зачетных пунктов и все та же 8-я строчка в турнирной таблице.
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