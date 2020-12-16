Ювентус не смог победить Аталанту в 12 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Ювентус – Аталанта на "Футбол 24".

Команды выдали богатый на события и эмоции поединок. Мората пижонил и опозорился, Роналду тоже крайне неудачно исполнил пенальти, а героями стали другие. На мяч Кьезы ответил Фройлер – оба гола вышли роскошными.

Аталанта отобрала очки у Ювентуса – роскошные голы и тяжелый матч для Малиновского и Роналду

После этой ничьей Ювентус набрал 24 очка и хотя бы временно догнал Интер – большинство команд на тот момент еще не сыграли свои поединки 12-го тура. У Аталанты теперь 18 зачетных пунктов и все та же 8-я строчка в турнирной таблице.