Ювентус – Наполі: Кулібалі вибачився за автогол, який приніс перемогу туринцям

Захисник Наполі Каліду Кулібалі приніс свої вибачення за автогол на останніх хвилинах матчу проти Ювентуса.

"Цей автогол завдає мені болю, тому що він трапився після неймовірного камбеку. Я прошу вибачення. Але ми повинні прийняти це, ми сильні. Ми це показали і покажемо ще", – написав Кулібалі в твіттері.

Шалена перестрілка з драматичним кінцем у відеоогляді матчу Ювентус – Наполі – 4:3

Нагадаємо, Ювентус вирвав перемогу в гольовій перестрілці з Наполі (4:3), а вирішальний гол забив Кулібалі у свої ворота.

Зазначимо, що Ювентус очолює турнірну таблицю з 6 очками вже після 2-ох турів, Наполі з 3 пунктами розташувався на 8-ій сходинці.

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