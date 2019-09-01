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Ювентус – Наполі: Кулібалі вибачився за автогол, який приніс перемогу туринцям

09:15 146 Читать на русском
Ювентус – Наполі: Кулібалі вибачився за автогол, який приніс перемогу туринцям
Каліду Кулібалі / твіттер Каліду Кулібалі

Захисник Наполі Каліду Кулібалі приніс свої вибачення за автогол на останніх хвилинах матчу проти Ювентуса.

16’ Даніло
19’ Гонсало Ігуаїн
62’ Кріштіану Роналду
90+2’ Каліду Кулібалі
 
Костас Манолас 66’
Ірвінг Лосано 68’
Джованні Ді Лоренцо 81’
16’ Даніло
19’ Гонсало Ігуаїн
62’ Кріштіану Роналду
66’ Костас Манолас
68’ Ірвінг Лосано
81’ Джованні Ді Лоренцо
90+2’ Каліду Кулібалі

"Цей автогол завдає мені болю, тому що він трапився після неймовірного камбеку. Я прошу вибачення. Але ми повинні прийняти це, ми сильні. Ми це показали і покажемо ще", – написав Кулібалі в твіттері.

Шалена перестрілка з драматичним кінцем у відеоогляді матчу Ювентус – Наполі – 4:3

Нагадаємо, Ювентус вирвав перемогу в гольовій перестрілці з Наполі (4:3), а вирішальний гол забив Кулібалі у свої ворота.

Зазначимо, що Ювентус очолює турнірну таблицю з 6 очками вже після 2-ох турів, Наполі з 3 пунктами розташувався на 8-ій сходинці.

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Ювентус Ювентус Наполі Наполі Італія Відеоновини Ювентус - Наполі Каліду Кулібалі Каліду Кулібалі
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