Ювентус – Наполи: Кулибали извинился за автогол, который принес победу туринцам

Защитник Наполи Калиду Кулибали принес свои извинения за автогол на последних минутах матча против Ювентуса.

"Этот автогол причиняет мне боль, потому что он случился после невероятного камбэка. Я извиняюсь. Но мы должны принять это, мы сильны. Мы это показали и покажем еще", – написал Кулибали в твиттере.

Безумная перестрелка с драматическим концом в видеообзоре матча Ювентус – Наполи – 4:3

Напомним, Ювентус вырвал победу в голевой перестрелке с Наполи (4:3), а решающий гол забил Кулибали в свои ворота.

Отметим, что Ювентус возглавляет турнирную таблицу с 6 очками уже после 2-х туров, Наполи с 3 пунктами расположился на восьмой строчке.

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