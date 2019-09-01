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Ювентус – Наполи: Кулибали извинился за автогол, который принес победу туринцам

09:15 93 Читати українською
Ювентус – Наполи: Кулибали извинился за автогол, который принес победу туринцам
Калиду Кулибали / твиттер Калиду Кулибали

Защитник Наполи Калиду Кулибали принес свои извинения за автогол на последних минутах матча против Ювентуса.

16’ Данило
19’ Гонсало Игуаин
62’ Криштиану Роналду
90+2’ Калиду Кулибали
 
Костас Манолас 66’
Ирвинг Лосано 68’
Джованни Ди Лоренцо 81’
16’ Данило
19’ Гонсало Игуаин
62’ Криштиану Роналду
66’ Костас Манолас
68’ Ирвинг Лосано
81’ Джованни Ди Лоренцо
90+2’ Калиду Кулибали

"Этот автогол причиняет мне боль, потому что он случился после невероятного камбэка. Я извиняюсь. Но мы должны принять это, мы сильны. Мы это показали и покажем еще", – написал Кулибали в твиттере.

Безумная перестрелка с драматическим концом в видеообзоре матча Ювентус – Наполи – 4:3

Напомним, Ювентус вырвал победу в голевой перестрелке с Наполи (4:3), а решающий гол забил Кулибали в свои ворота.

Отметим, что Ювентус возглавляет турнирную таблицу с 6 очками уже после 2-х туров, Наполи с 3 пунктами расположился на восьмой строчке.

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Италия Ювентус - Наполи Ювентус Ювентус Наполи Наполи Видеоновости Калиду Кулибали Калиду Кулибали
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