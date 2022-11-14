Туринцы продолжили победную серию в чемпионате Италии, разгромив Лацио в 15-м туре. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Первый тайм едва не завершился нулями, но перед перерывом Мойзе Кин таки открыл счет, перебросив вратаря. Во втором тайме нападающий оформил дубль, удачно сыграв на добивании после удара Костича.

Ювентус разгромил Лацио, поднявшись на третью позицию – туринцы выиграли в шестом матче подряд Серии А

Точку в матче на последних минутах поставил Аркадиуш Милик, замкнувший передачу Кьезы. 3:0 – Ювентус после провального старта сезона набрал ход. Туринцы выиграли уже 6 матчей чемпионата подряд с общей разницей 12:0.

Команда Массимилиано Аллегри набрала 31 очко и поднялась на 3 место. Лацио опустился на 4, имея на бал меньше. У Интера тоже 30 баллов, у Ромы и Аталанты – по 27. Лидирует Наполи, набравший уже 41 пункт.